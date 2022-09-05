Государственная награда имени Ахмета Байтурсынова будет учреждена в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране будет учреждена государственная награда имени Ахмета Байтурсынова. До конца года также будет изготовлен нагрудной знак в честь великого просветителя. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы продолжим проводить мероприятия, посвященные юбилею Ахмета Байтурсынова. Реализуется ряд крупных проектов. Были изготовлены юбилейная марка, монета. Правительством до конца года будет изготовлен нагрудной знак в честь великого просветителя. Также в стране учредят государственную награду имени Ахмета Байтурсынова. До конца года избранные труды будут переведены на казахский, русский, английский и турецкий языки», - сказал на конференции министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

По его словам, также планируется провести конференцию в Париже в честь юбилея Ахмета Байтурсынова.

«Конференцию также планируем организовать и провести в Стамбуле. В Анкаре будет установлен памятник Ахмета Байтурсынова. До конца года проведет официальное торжественное открытие памятника», - добавил Саясат Нурбек.



