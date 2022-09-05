Государственная награда имени Ахмета Байтурсынова будет учреждена в РК
«Мы продолжим проводить мероприятия, посвященные юбилею Ахмета Байтурсынова. Реализуется ряд крупных проектов. Были изготовлены юбилейная марка, монета. Правительством до конца года будет изготовлен нагрудной знак в честь великого просветителя. Также в стране учредят государственную награду имени Ахмета Байтурсынова. До конца года избранные труды будут переведены на казахский, русский, английский и турецкий языки», - сказал на конференции министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
По его словам, также планируется провести конференцию в Париже в честь юбилея Ахмета Байтурсынова.
«Конференцию также планируем организовать и провести в Стамбуле. В Анкаре будет установлен памятник Ахмета Байтурсынова. До конца года проведет официальное торжественное открытие памятника», - добавил Саясат Нурбек.