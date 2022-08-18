18 Августа 2022 16:18

Государства-члены ШОС озвучили предложения по борьбе с транснациональной преступностью

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте проходит четвертое Совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

В ходе встречи участники обмениваются опытом в противодействии сегодняшним вызовам и угрозам: экстремизм, торговля людьми, незаконный оборот оружия.

В своем выступлении министр внутренних дел РК озвучил конкретные предложения по совместной борьбе МВД и ШОС с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью. Все предложения Марата Ахметжанова министры стран ШОС единогласно поддержали. В частности, глава ведомства поделился казахстанским опытом по противодействию торговле людьми. Создана Межведомственная комиссия, реализуется правительственный план мероприятий и на базе МВД разрабатывается законопроект «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан».

Противостоять терроризму и экстремизму можно только сообща. Поэтому Казахстан присоединился ко всем 19-ти международным конвенциям и протоколам против терроризма. По словам министра, в формате многостороннего и двустороннего сотрудничества заключено свыше 90 договоров по борьбе с преступностью. Также выявляются граждане, планирующие выехать в «горячие точки» для участия в вооруженных конфликтах (в 2019 и 2021 гг. удалось вернуть 700 казахстанцев из сирийских и иракских лагерей беженцев).

Что касается борьбы с наркопреступностью, то Марат Ахметжанов сообщил о принятых мерах в рамках Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС. Ведется работа с подразделениями наркоконтроля российского МВД. За последние полтора года ликвидировано 40 нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. На национальном контроле – более тысячи новых видов наркотиков. Реклама в интернете отнесена к категориям тяжких и особо тяжких преступлений. По поручению Президента Казахстана модернизируется уголовная сфера по примеру развитых стран ОЭСР.

Марат Ахметжанов рассказал, как внедряется трехзвенная модель досудебного расследования с участием полиции, прокурора и суда в Казахстане. С ее появлением оптимизирована работа и теперь эта процедура осуществляется строго в срок.

Для противодействия преступлениям в сфере информационных технологий, по мнению министра, необходима выработка четкого механизма международного сотрудничества совместно с партнерами ШОС. Марат Ахметжанов предложил наладить работу по обмену опытом работы в профильных подразделениях и рассмотреть возможность проведения тренингов.

В рамках Совещания глава МВД РК также проведет двусторонние переговоры со своими коллегами. В узком формате министры обсудят перспективы совместной борьбы с преступностью. По итогам встречи подписан Протокол Совещания. Примечательно, что встреча глав МВД проходит в год 20-летия подписания Хартии ШОС базового уставного документа Организации и предшествует Саммиту Лидеров стран Шанхайской Организации сотрудничества 15-16 сентября в городе Самарканде.

Фото: gov.kz