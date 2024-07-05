Госучреждения МЧС намерены реорганизовать в Казахстане

Ряд государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан планируется реорганизовать. Соответствующее постановление Правительства размещено на портале Открытые НПА, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Реорганизовать государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и территориальные подразделения его ведомств, согласно приложению к настоящему постановлению, — отмечено в документе.

В приложении сообщается:

Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Акмолинской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Кокшетау)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Кокшетау)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по области Абай», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Семей)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Семей)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Актюбинской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актобе)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актобе)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Алматинской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Қонаев)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Қонаев)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Атырауской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Атырау)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Атырау)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Уральск)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Уральск)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Жамбылской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Тараз)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Тараз)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по области Жетысу», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетысу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Карагандинской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Караганда)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Караганда)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Костанайской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Костанай)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Костанай)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Кызылординской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Кызылорда)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Кызылорда)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Мангистауской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актау)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актау)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Павлодарской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Павлодар)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Павлодар)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Петропавловск)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Петропавловск)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Туркестанской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Туркестан)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Туркестан)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по области Улытау», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Улытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям области Улытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Улытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Усть-Каменогорск)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Усть-Каменогорск)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по городу Астане», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Астана)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Астана)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по городу Алматы», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Алматы)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан». Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по городу Шымкенту», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Шымкент)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Шымкент)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 22 июля 2024 года.