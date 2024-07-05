12:34, 05 Июль 2024 | GMT +6
Госучреждения МЧС намерены реорганизовать в Казахстане
Ряд государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан планируется реорганизовать. Соответствующее постановление Правительства размещено на портале Открытые НПА, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Реорганизовать государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и территориальные подразделения его ведомств, согласно приложению к настоящему постановлению, — отмечено в документе.
В приложении сообщается:
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Акмолинской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Кокшетау)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Кокшетау)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по области Абай», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Семей)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Семей)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Актюбинской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актобе)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актобе)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Алматинской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Қонаев)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Қонаев)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Атырауской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Атырау)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Атырау)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Уральск)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Уральск)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Жамбылской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Тараз)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Тараз)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по области Жетысу», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетысу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Карагандинской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Караганда)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Караганда)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Костанайской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Костанай)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Костанай)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Кызылординской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Кызылорда)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Кызылорда)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Мангистауской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актау)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актау)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Павлодарской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Павлодар)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Павлодар)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Петропавловск)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Петропавловск)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Туркестанской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Туркестан)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Туркестан)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по области Улытау», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Улытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям области Улытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Улытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Усть-Каменогорск)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Усть-Каменогорск)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по городу Астане», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Астана)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Астана)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по городу Алматы», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Алматы)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
- Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по городу Шымкенту», республиканское государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Шымкент)» и республиканское государственное учреждение «Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Шымкент)» путем их слияния в государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан».
Документ будет находиться на публичном обсуждении до 22 июля 2024 года.