10 Июня 2022 21:45

Госучреждения и объекты экономики Узбекистана перейдут на альтернативную энергию

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане госучреждения, объекты экономики и домохозяйства поэтапно переведут на альтернативное энергоснабжение. Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании по вопросу расширения использования возобновляемых источников энергии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Президент отметил, что уже сейчас население испытывает потребность не менее чем в 2-3 млрд кВт/ч электроэнергии, а в ближайшие пять лет этот спрос вырастет еще на 10 млрд кВт/ч. Поэтому так важно внедрять альтернативные источники энергии.

«В год Узбекистан потребляет электроэнергии и газа на 10 млрд долларов. Если мы научимся экономить 10 % от этого, мы сможем потратить эти 1 млрд долларов на другие нужды», - сказал Шавкат Мирзиеев.

Глава Узбекистана привел в пример Ташкентский филиал химико-технологического университета им. Менделеева, где в 2021 году установлено солнечное электрооборудование мощностью 100 кВт, производится 200 тыс. кВт/ч электроэнергии в год, за счет чего экономится около 2 млрд сумов. В этой связи Министерству высшего образования поручено внедрить этот опыт во всех вузах уже в 2022 году.

Устанавливать такое оборудование будут и на объектах социальной инфраструктуры. Так, к концу года власти планируют оснастить солнечными панелями и водонагревателями 2107 детских садов, 1000 школ, свыше 1000 поликлиник и пунктов семейной медицины, 200 санаториев.

Президент отметил, что пришло время перевести на альтернативную энергию и здания министерств и ведомств, хокимиятов, махаллей.

«Министерствам и ведомствам поручено разработать программу по сокращению расходов на электрическую и тепловую энергию не менее чем на 25 %. Министерству финансов внести предложения по принятию мер в отношении руководителей, не снизивших расходы по итогам года», - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Также с 2023 года ТРЦ, рестораны, заправки, аэропорты, банки и другие объекты обяжут покрывать не менее 25 % потребления горячей воды и наружного освещения за счет возобновляемых источников энергии.