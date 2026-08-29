Гостиницу «Ак Жайык» с полувековой историей сносят в Атырау
В Атырау сносят здание бывшей гостиницы «Ак Жайык», построенной в 1973 году, передает корреспондент Kazinform.
Объект не использовался в течение нескольких лет. В настоящее время ведутся демонтажные работы, завершение которых запланировано на середину ноября.
Изначально это была гостиница «Гурьев».
Перешедший в частную собственность в 1990-х годах объект впоследствии принадлежал нескольким компаниям.
4 июля 2018 года в ресторане, примыкающем к зданию гостиницы, вспыхнул пожар.
Пламя через коммуникационные шахты распространилось на верхние этажи здания.
Огонь охватил площадь примерно в 3,5 тысячи квадратных метров, а работы по его тушению продолжались более девяти часов.
После этого происшествия здание стояло заброшенным. Теперь на его месте планируется построить новый гостинично-деловой центр.
В текущем году атырауская компания презентовала проект гостинично-делового центра высотой 130 метров, который возведут на месте гостиницы.
Согласно планам инвестора, в комплексе разместятся пятизвездочная гостиница на 600 номеров, более 12 тысяч квадратных метров коммерческих площадей, конференц-зал на 500 мест, SPA и фитнес-центры, а также рестораны. Ввод объекта в эксплуатацию намечен к 2030 году.
По информации авторов проекта, с верхних этажей здания откроется вид на Каспийское море. Также в проект включен аттракцион зиплайн. Он представлен как объект, символизирующий связь между Европой и Азией. Точные детали того, как именно это будет реализовано, пока неизвестны.