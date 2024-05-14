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    11:52, 14 Май 2024 | GMT +6

    Гостиниц в Алматы в 3,5 раза меньше, чем в Баку — инвесторам выдадут новые кредиты

    Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Аким города Алматы Ерболат Досаев рассказал об основных факторах, сдерживающих туристический потенциал города. В частности, по его словам, это ограниченность гостиничного номерного фонда и отсутствие специализированной инфраструктуры для развития MICE и EVENT-туризма, передает корреспондент агентства Kazinform 

    — В Алматы 354 гостиницы на 11 400 номеров. Это в 3,5 раза ниже, чем в Баку, в 2,7 раза ниже, чем в Тбилиси, и в 2 раза ниже, чем в Ташкенте. В связи с этим, мы уделяем особое внимание строительству новых отелей, — заявил Ерболат Досаев на заседании Правительства. 

    По его словам, в целях стимулирования инвесторов Национальный фонд «Байтерек» и сеть СПК «Алматы» реализуют программу льготного финансирования проектов туристической отрасли посредством нового кредитного продукта «Алматы туризм».

    В мегаполисе инвесторы строят семь  гостиниц на 3,3 тысячи номеров на 227 млрд тенге, спроектировано 16 гостиниц. Эти меры позволят за три года увеличить номерной фонд в 1,5 раза до 17 тысяч номеров. 


    — В целях увеличения экспорта туристических услуг в городе Алматы активно развивается MICE и EVENT-туризм с высоким потенциалом. Однако город не может быть признан многофункциональной выставочной, концертной площадкой и площадкой для мероприятий из-за износа специализированных объектов, таких как Дворец Республики, «Атакент», а также несоответствия международным выставочным стандартам. А это не позволяет полностью раскрыть туристический потенциал Алматы, — отметил аким. 

    В  городе проектируются Freedom Hall на 8,5 — 12 тысяч мест и Swissotel Grand Hall на 1000 мест.

    Теги:
    Правительство Туризм Регионы Казахстана Регионы Акимат Алматы
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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