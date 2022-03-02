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Гостиницы, рынки и вокзалы проверили полицейские в СКО

2 Марта 2022 21:15
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Гостиницы, рынки и вокзалы проверили полицейские в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение недели проводили рейды по местам досуга населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, особое внимание уделили гостиницам, банным комплексам и увеселительным заведениям, где высока вероятность совершения фактов сексуальной эксплуатации. В результате в двух саунах выявили факты сводничества.

Параллельно отрабатывали рынки и вокзалы, окрестности торговых центров – излюбленные места попрошаек. В итоге составили 46 протоколов по статье за приставание в общественных местах. Помимо выпрашивания денег, под действие статьи подпадают все виды назойливых приставаний. Большая часть нарушителей — лица, находившиеся в состоянии опьянения. Фактов трудовой эксплуатации среди попрошаек не зарегистрировали.

«Цель проведенной работы — выявление и пресечение преступлений, связанных с торговлей людьми, сексуальной и трудовой эксплуатацией. Всех, кому что-либо известно о подобных фактах, просим сообщать в полицию на горячую линию по противодействию торговли людьми 116-16, на канал «102» либо через мобильное приложение «102», - сказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Криминал  
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Автор:

Олеся Жуковень

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