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    21:47, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Гостиницы Казахстана обслужили 3,5 млн гостей за полгода

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие места размещения Казахстана приняли 3,5 млн гостей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем оказанных услуг также показал рост и составил 98,7 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    Стоит учесть, что количество мест размещения по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 83 единицы.

    По типам мест размещения основная доля гостей останавливалась в гостиницах с рестораном – 54% посетителей, наименьшее количество отдохнувших в охотничьих и рыболовных угодьях – 190 человек.

    Самый большой рост количества посетителей в Атырауской области, на 57 % больше, чем за январь-июнь 2022 года, далее Мангистауская область – на 39%. Количество посетителей мест размещения по сравнению с первым полугодием прошлого года уменьшился в Туркестанской области – на 2% и городе Шымкент – на 1%.


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