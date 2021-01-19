Гостиницы, хостелы, дома отдыха в 2020 году: клиентов стало вдвое меньше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–сентябрь 2020 года объём услуг, оказанных гостиницами, домами отдыха, мотелями и прочими местами размещения, составил 47,4 млрд тг — ожидаемо на 48,5% меньше, чем годом ранее. ИФО в секторе составил всего 50,2%, что указывает на двукратное сокращение услуг в реальном выражении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

В прошлом году за аналогичный период показатель составлял 92,1 млрд тг — сразу на 16,6% больше, чем годом ранее.

Почти четверть услуг, оказанных местами размещения, пришлась на Алматы: 11,5 млрд тг за три квартала — вдвое меньше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли столица (8 млрд тг, минус 58,5% за год в денежном выражении) и Акмолинская область (4,5 млрд тг, минус 22,9%).

Меньше всего услуг оказали в Северо-Казахстанской области: 450,7 млн тг, минус 53,4% за год.

С начала года гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома и прочие места размещения приняли 2,6 млн человек — на 47,5% меньше, чем годом ранее.

Большинство гостей предпочли останавливаться в гостиницах с ресторанами: 1,1 млн человек, минус 48,1% за год. Ещё 799,1 тыс. человек выбрали гостиницы без ресторана, и 437,7 тыс. человек — одноэтажные бунгало, шале, коттеджи и квартиры. Заполняемость номеров в гостиницах составила 19,3%, против 27% годом ранее.

Средняя стоимость койко-места составила 7,6 тыс. тг, увеличившись на 7,7% за год.

Стоимость гостиничного обслуживания в ноябре 2020 года в годовой динамике выросла лишь на 1,8%. Заметно увеличились цены в Павлодарской области: сразу на 16,3% за год. Ещё в шести регионах наблюдался рост цен от 1,2% (в столице) до 6,7% (в Акмолинской области). В Атырауской области цены, напротив, упали на 7,4%. В остальных регионах они остались неизменными.

На предстоящие праздники около 10 тысяч казахстанцев раскупили путёвки в тёплые края, сообщает Хабар24. К популярным направлениям, помимо Турции, Египта и ОАЭ, добавились Мальдивы. Билетов, которые выпадают на Новый год, уже практически нет. Ажиотаж начался после того, как из Казахстана запустили прямые рейсы. Осенью за рубежом отдохнули больше 24 тысяч казахстанцев. С августа казахстанцы приобрели более 42 тысяч путёвок за рубеж. Из них больше половины приходится на осень. Это почти в два раза превышает число путёвок, распроданных в это же время в прошлом году.