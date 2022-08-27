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Гостиничный сектор Брюсселя восстанавливает показатели заполняемости
27 Августа 2022 21:30

Гостиничный сектор Брюсселя восстанавливает показатели заполняемости

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Показатели заполняемости брюссельских отелей снова возвращаются к уровню 2019 года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным бельгийской прессы , гостиничная индустрия Брюсселя возвращает позиции после кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Так, в июле текущего года количество посетителей в отелях Брюсселя составило 66,6% и 60,6% за первые три недели августа. Это соответственно на 8,2% и 5,2% меньше, чем в 2019 году.

В выходные дни гостиницы бельгийской столицы заполнялись на 71% в июле и 64,8% в начале августа. Это на 2,2% меньше, чем в августе 2019 года, и на 5,5% меньше, чем в июле 2019 года.

По мнению представителей гостиничной индустрии, особенно много туристов привлек концерт группы «Coldplay», который прошел на стадионе имени Короля Бодуэна: когда брюссельские отели были заполнены на 75,8%.

Другие концерты эстрадных «звезд» и открытие «цветочного ковра» на площади Гран-Плас также привлекли туристов.

Отмечается, что в данное время в Бельгию в основном приезжают в качестве туристов жители из соседних европейских стран и США.

Фото: bruzz.be





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