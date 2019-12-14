Гостиничный комплекс Ramada открылся в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В канун Дня независимости в Шымкенте открылся гостиничный комплекс всемирно известного бренда Ramada. В церемонии открытия четырехзвездочного отеля премиум-класса принял участие аким города Ерлан Айтаханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Гостиничный бизнес вносит весомый вклад в развитие экономики. Он неотделим от туризма. Сегодня бизнесу оказывается большая поддержка», - сказал аким Е. Айтаханов.
Глава города подчеркнул, что в 2020 году в Шымкент приедет много туристов, поэтому необходимо развивать инфраструктуру, оказывать гостям качественные услуги.
Отметим, это вторая гостиница бренда Ramada после алматинской. Инвесторы построили ее за два года при поддержке местных властей. В отеле 89 номеров, пять из них - VIP. Здесь есть spa-салон, фитнес-клуб, зал для бильярда, два ресторана, караоке и ночной клуб. Гостиниц этого бренда в мире 800.
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