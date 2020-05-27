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Гостиничный комплекс горит в Алматы

27 Мая 2020 10:19
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Гостиничный комплекс горит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы горит кровля гостиничного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожарные расчеты работают по повышенному рангу вызова в Жетысуском районе, ул. Жетысуская, 46/б - предварительно задымление кровли 3-этажного гостиничного комплекса, поданы пожарные стволы», - сообщили в ДЧС Алматы.

Вчера утром в Алматы горел цех по производству мебели.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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