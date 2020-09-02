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Гостиничного вора задержали в столице

2 Сентября 2020 16:00
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Гостиничного вора задержали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице полицейские задержали гостиничного вора, передает МИА «Казинформ».

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«37-летний гость столицы, временно проживающий в одной из городских гостиниц, воспользовавшись приоткрытой дверью одного из номеров, тайно похитил мужскую барсетку с деньгами и мобильным телефоном стоимостью 80 000 тенге. Задержать подозреваемого удалось по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что он уже имеет судимости за совершение краж личного имущества», - рассказали в пресс-службе полиции Нур-Султана.

Ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК («кража»), проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Украденные вещи потерпевшего изъяты.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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