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Гостиничного вора задержали в столице
2 Сентября 2020 16:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице полицейские задержали гостиничного вора, передает МИА «Казинформ».
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«37-летний гость столицы, временно проживающий в одной из городских гостиниц, воспользовавшись приоткрытой дверью одного из номеров, тайно похитил мужскую барсетку с деньгами и мобильным телефоном стоимостью 80 000 тенге. Задержать подозреваемого удалось по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что он уже имеет судимости за совершение краж личного имущества», - рассказали в пресс-службе полиции Нур-Султана.
Ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК («кража»), проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Украденные вещи потерпевшего изъяты.
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