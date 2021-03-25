Гостиница загорелась в Петропавловске: 30 человек эвакуированы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске утром произошел пожар в небольшой гостинице, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям,

пожарные подразделения прибыли на место через три минуты с момента сообщения о

возгорании.





По лестничному маршу из бывшего общежития эвакуировали 30 человек, в

том числе пятерых детей. Из гостиницы самостоятельно выбрались два человека.





«Жертв и пострадавших нет. В ходе тушения пожарные вынесли один 50-

литровый газовый баллон. Пожар на площади 15 квадратных метров произошел в сауне

гостиницы. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Окончательная

причина и ущерб устанавливаются. В тушении были задействованы 29 человек и шесть

единиц техники», - проинформировали в пресс-службе.