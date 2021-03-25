РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:07, 25 Март 2021 | GMT +6

    Гостиница загорелась в Петропавловске: 30 человек эвакуированы

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске утром произошел пожар в небольшой гостинице, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям,
    пожарные подразделения прибыли на место через три минуты с момента сообщения о
    возгорании.

    По лестничному маршу из бывшего общежития эвакуировали 30 человек, в
    том числе пятерых детей. Из гостиницы самостоятельно выбрались два человека.

    «Жертв и пострадавших нет. В ходе тушения пожарные вынесли один 50-
    литровый газовый баллон. Пожар на площади 15 квадратных метров произошел в сауне
    гостиницы. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Окончательная
    причина и ущерб устанавливаются. В тушении были задействованы 29 человек и шесть
    единиц техники», - проинформировали в пресс-службе.

    Два дня назад из-за пожара в другом бывшем общежитии эвакуировали 130 человек.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!