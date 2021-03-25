14:07, 25 Март 2021 | GMT +6
Гостиница загорелась в Петропавловске: 30 человек эвакуированы
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске утром произошел пожар в небольшой гостинице, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям,
пожарные подразделения прибыли на место через три минуты с момента сообщения о
возгорании.
По лестничному маршу из бывшего общежития эвакуировали 30 человек, в
том числе пятерых детей. Из гостиницы самостоятельно выбрались два человека.
«Жертв и пострадавших нет. В ходе тушения пожарные вынесли один 50-
литровый газовый баллон. Пожар на площади 15 квадратных метров произошел в сауне
гостиницы. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Окончательная
причина и ущерб устанавливаются. В тушении были задействованы 29 человек и шесть
единиц техники», - проинформировали в пресс-службе.
Два дня назад из-за пожара в другом бывшем общежитии эвакуировали 130 человек.