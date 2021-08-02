Гостей будут штрафовать на тоях в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области будут штрафовать не только организаторов тоев и других мероприятий, но и гостей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила заместитель акима области Гульмира Калмуратова на аппаратном совещании в акимате, нарушители карантинных ограничений будут наказываться штрафами, в соответствии с постановлением главного санитарного врача. В прошедшие выходные в регионе были проведены рейды на 256 объектов. По результатам рейдов составлено 57 протоколов, которые направлены в областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Аким области Серикбай Трумов поручил продолжать эту работу и усилить работу мониторинговых групп. Потому, что растет число зараженных вирусом COVID-19. Один из путей улучшения эпидемиологической ситуации – ограничение массовых мероприятий, второй путь – всеобщая вакцинация для формирования коллективного иммунитета против вируса. На сегодняшний день в области 103 710 человек привиты первым компонентом вакцины, 64 204 человека – вторым компонентом. В области работают 42 прививочных кабинета – в Актау 8, в Жанаозене - 6, в Бейнеу - 8, в Каракия - 2, в Мангыстау - 1, в Мунайлы - 5, в Тупкарагане - 6.

Г. Калмуратова отметила, что работа по вакцинации была усилена. В результате в июле отмечен рост числа вакцинированных среди населения.

С начала года в регионе заболели COVID-19 более 10 тысяч человек, из них 92,3% вылечились. К сожалению, 227 человек умерли. За последние сутки выявлено 224 человека, зараженных КВИ. Объекты здравоохранения работают в усиленном режиме. В связи с ростом числа больных открыты 5 инфекционных стационаров – в городах Актау и Жанаозен, в Мунайлинском, Тупкараганском и Мангыстауском районах. Общий коечный фонд в области доведен до 1 799, число реанимационных коек до 118. В этих стационарах сейчас лечатся 944 человека, из них 39 детей, 95 беременных и родивших женщин. Занятость коек составляет 62%, в реанимационных отделениях 90% – 107 человек.

Как отметила заместитель акима, медицинский персонал полностью сформирован, запас необходимых лекарственных препаратов и средств защиты готов. Созданы дополнительные мобильные бригады, теперь их 120, для них выделено 20 автомашин.