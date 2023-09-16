Гостелеканалы, использующие KazSat-2, транслируются в штатном режиме - Казтелерадио

АО «Казтелерадио» сообщает, что в связи с нештатной ситуацией на казахстанском спутнике KazSat-3, часть казахстанских и зарубежных телеканалов в пакетах OtauTV оказались недоступны, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время АО «Казтелерадио» совместно с Центром космической связи проводит работы по восстановлению работоспособности KazSat-3. При этом государственные телеканалы, использующие KazSat-2 транслируются в штатном режиме. Все 567 радиотелевизионных станции принимают телевизионные каналы с резервного спутника KazSat-2 и вещают на всю территорию Республики Казахстан», - сообщила пресс-служба АО Казтелерадио.

Ранее нештатную ситуацию на спутнике KazSat-3 прокомментрировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.