РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:52, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Гостелеканалы, использующие KazSat-2, транслируются в штатном режиме - Казтелерадио

    None
    АО «Казтелерадио» сообщает, что в связи с нештатной ситуацией на казахстанском спутнике KazSat-3, часть казахстанских и зарубежных телеканалов в пакетах OtauTV оказались недоступны, передает МИА «Казинформ».
    «В настоящее время АО «Казтелерадио» совместно с Центром космической связи проводит работы по восстановлению работоспособности KazSat-3. При этом государственные телеканалы, использующие KazSat-2 транслируются в штатном режиме. Все 567 радиотелевизионных станции принимают телевизионные каналы с резервного спутника KazSat-2 и вещают на всю территорию Республики Казахстан», - сообщила пресс-служба АО Казтелерадио.

    Ранее нештатную ситуацию на спутнике KazSat-3 прокомментрировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.


    Теги:
    Происшествия Связь, ТВ, IT Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:26
    Парламентская делегация Вьетнама посетит Казахстан
    Сегодня, 18:22
    Падение ребенка с лестницы: директора столичной школы уволили
    Сегодня, 18:22
    Касым-Жомарт Токаев принял Раиса Татарстана Рустама Минниханова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!