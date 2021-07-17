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    22:14, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Гость избил хозяина квартиры и ограбил его в Балхаше

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Гость избил хозяина квартиры и ограбил его в Балхаше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    15 июня в отдел полиции города Балхаша Карагандинской области поступило сообщение: в квартире одного из домов произошло ограбление. На место происшествия последовала следственно-оперативная группа.

    Потерпевший, 47-летний житель города, сообщил, что пригласил к себе некоего мужчину, которого практически не знал. Гость же вместо благодарности проявил неожиданную агрессивность: избил хозяина квартиры, забрал сотовый телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 98 тысяч тенге. Потерпевший, получив телесные повреждения различной тяжести, обратился за медицинской помощью в больницу без госпитализации.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина. Он дал признательные показания. Сотовый телефон изъят и возвращен владельцу.

    Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж». Ведется расследование.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
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