Гость из Бразилии выразил восхищение Президентом Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент некоммерческой организации «UniaoPlanetaria» - «Планетарный союз», руководитель телеканала «TV-Supren» Улиссис Ридель де Ресенде выразил восхищение политикой Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев активно и мудро работает над построением мира во всем мире. Дальновидная политика Нурсултана Назарбаева, его приверженность миру, взаимопонимание между народами и поступательная реализация мер являются примером для многих стран, стремящихся к миру и гармонии. Многие страны заявляют об этом, но не предпринимают конкретных действий. Казахстан, благодаря политике своего Президента, с момента обретения независимости, выступает за построение мира, свободного от конфликтов и войн, активно участвует в процессе распространения безъядерной политики и разоружения, участвует в организации различных мероприятий для достижения мира и стабильности», - заявил гость из Бразилии на шестом Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Он также был в восторге от Дворца Независимости, где проходил второй день Съезда, и не преминул сказать об этом.

«Казахстан, где в мире и гармонии проживают более 100 различных этносов и национальностей, благодаря своей международной политике и мирным инициативам, является неизменным сторонником мира, гармонии, и справедливости, символом межрелигиозного согласия и многоликого облика, которым является Дворец мира и согласия. Великолепное здание необычайной красоты построено по инициативе Президента Казахстана. В поисках гармонии между религиями, традициями, во благо построения мира, основанного на нематериальных, а духовных ценностях, содержащихся во всех религиях мира», - сказал Улиссис Ридель де Ресенде.

«Для преодоления духовного и морального кризиса, существующего в нашем мире, требуются планирование и педагогика. Очевидно, что многие проблемы уходят корнями в ценности, которые принимаются обществом по умолчанию, основанными на индивидуализме, безразличии, отсутствии добродетели. В этой связи, я считаю очень важным развивать педагогику добродетели, чтобы можно было изменить существующие парадигмы. Идеи правят миром, они сильнее меча. Перед лицом этой реальности, человек осознает, что невидимое управляет видимым. Чтобы создать лучший мир, необходимо укреплять культ образования, имеющего определяющее значение для поддержания мира», - заключил спикер.