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Госсовет Китая одобрил два крупных проекта в атомной энергетике

4 Сентября 2020 13:48
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Госсовет Китая одобрил два крупных проекта в атомной энергетике

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Госсовет КНР утвердил реализацию двух крупных проектов в атомной энергетике с общим объемом инвестиций 10,2 млрд долларов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление центрального правительства Китая.

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Среди утвержденных проектов, реализация второй стадии строительства атомной электростанции «Чанцзян» на острове Хайнань и первой стадии строительства АЭС «Саньао» в приморской провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Согласно планам Китайской ассоциации атомной энергетики, в Китае будут строить от шести до восьми ядерных реакторов ежегодно в период с 2020 по 2025 год для увеличения общей мощности до 70 ГВт. Сейчас в КНР действуют 47 реакторов, совокупная годовая мощность которых превышает 48 ГВт.

По сообщениям местных СМИ, данная политика китайских властей направлена на сокращение количества вредных выбросов в атмосферу, защиту окружающей среды и обеспечение экономического роста страны за счет инвестиций в инфраструктуру.


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#Энергетика   #Экология   #Экономика   #Китай  
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Руслан Сулейменов

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