Госсовет Китая одобрил два крупных проекта в атомной энергетике

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Госсовет КНР утвердил реализацию двух крупных проектов в атомной энергетике с общим объемом инвестиций 10,2 млрд долларов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление центрального правительства Китая.

Среди утвержденных проектов, реализация второй стадии строительства атомной электростанции «Чанцзян» на острове Хайнань и первой стадии строительства АЭС «Саньао» в приморской провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Согласно планам Китайской ассоциации атомной энергетики, в Китае будут строить от шести до восьми ядерных реакторов ежегодно в период с 2020 по 2025 год для увеличения общей мощности до 70 ГВт. Сейчас в КНР действуют 47 реакторов, совокупная годовая мощность которых превышает 48 ГВт.

По сообщениям местных СМИ, данная политика китайских властей направлена на сокращение количества вредных выбросов в атмосферу, защиту окружающей среды и обеспечение экономического роста страны за счет инвестиций в инфраструктуру.