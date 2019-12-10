Госсоцпакет для детей будет включать витаминные продукты – Ерлан Аукенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специалисты здравоохранения и образования против монетизации гарантированного социального пакета. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов на расширенном заседание комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании обсуждались проекты законов «Об обязательном социальном страховании» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения».

«Когда были первые обсуждения вопроса гарантированного социального пакета (для детей дошкольного возраста – Казинформ), специалисты выступили категорически против монетизации. В Мажилисе на рабочей группе. По их мнению, монетизация – это не решение проблемы. Мы деньгами уже даем АСП, в среднем до 10 тысяч на ребенка. Пособие по многодетности тоже деньгами. Но к нему, чтобы гарантированно не было вариаций. Именно те товары, которые малообеспеченные семьи не покупают. К примеру, «Агуша» – те или иные продукты, которые считаются премиум-класса. Качественные, но дорогие. В связи с этим, пытаются покупать заменители, не имеющие тех веществ. В итоге, появление хронических заболеваний. Поэтому все настояли на товарной форме – Министерство образования, Министерство здравоохранения, у нас, экспертное сообщество на местах», – сказал Е.Аукенов, отвечая на вопросы сенаторов.

Вице-министр пояснил, что вопрос сохранности товаров ГСП при доставке в отдаленные населенные пункты в различных регионах также решается с учетом рекомендаций Минздрава.

«К примеру, в южных регионах температура летом до 50 доходит, в северных, наоборот, зимой минус 40. В этой связи, по рекомендации Минздрава мы отрабатывали, и весь гарантированный соцпакет дважды пересматривали, уходили в сторону нескоропортящихся продуктов. И он направлен на компенсирующие вещества, те или иные витамины. Это не питание для детей, это компенсация тех веществ, которых в организме не хватает, появляется рахит, авитаминоз, которые охватывают более 60 процентов хронических заболеваний детей», – подчеркнул вице-министр.

Доставку ГСП, по его словам, планируется организовать через социально-предпринимательские корпорации, которые должны привлечь к этой работе существующие крупные торговые сети.

В своем докладе Е. Аукенов рассказал о новшествах, которые планируется ввести для поддержки многодетных семей. В частности, предлагается многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, предоставлять государственную поддержку независимо от дохода семьи. Новое государственное пособие многодетным семьям предлагается установить в размере около 10,5 тысячи тенге. Эту новую норму планируется ввести одновременно с отменой фиксированной выплаты на детей при назначении адресной социальной помощи. Адресная социальная помощь будет назначаться тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и не имеет возможности самостоятельно выйти из нее. Поэтому предлагается вернуть ежеквартальное назначение АСП и назначать как обусловленную, так и безусловную помощь на три месяца. Размер АСП будет определяться для всех членов семьи, как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом. Если трудоспособный член семьи отказывается от предложенных мер содействия занятости, то он и все члены его семьи теряют право на АСП.

По проекту новой редакции Закона «Об обязательном социальном страховании» вице-министр сообщил, что основная цель документа – усилить взаимосвязь между трудовым стажем и размерами выплат в системе обязательного социального страхования, а также обеспечение с 2020 года увеличения размеров соцвыплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы, в среднем, на 30 процентов.