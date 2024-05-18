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    17:46, 18 Май 2024 | GMT +6

    Госслужащий устроил незаконную проверку клиники в Алматы

    клиника больница
    Фото: pexels.com

    В прокуратуру Медеуского района обратился руководитель одной из частных клиник по вопросу незаконной проверки со стороны департамента медицинского и фармацевтического контроля г.Алматы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

    Установлено, что в департамент поступило заявление на действия медицинского центра. На основании этого обращения сотрудник контрольного органа зарегистрировал и провел проверку субъекта бизнеса.

    - Прокуратурой выявлено, что обратившийся гражданин обжаловал действия совершенно другой медицинской организации, с похожим юридическим названием. Несмотря на это, медцентр был подвергнут незаконной проверке. Учитывая неправомерность действий госоргана, акт и результаты проверки отменены. При этом за нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 175 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа в размере 20 МРП, - сообщили в прокуратуре.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Борьба с преступностью Криминал Прокуратура Алматы Госслужба
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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