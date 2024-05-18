Госслужащий устроил незаконную проверку клиники в Алматы

В прокуратуру Медеуского района обратился руководитель одной из частных клиник по вопросу незаконной проверки со стороны департамента медицинского и фармацевтического контроля г.Алматы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Установлено, что в департамент поступило заявление на действия медицинского центра. На основании этого обращения сотрудник контрольного органа зарегистрировал и провел проверку субъекта бизнеса.