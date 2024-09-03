Госслужащим не оплачивали командировки в Костанайской области

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области провел анализ, по результатам которого установлено 16 случаев, когда права госслужащих были нарушены. В частности, сотрудники нашли нарушения в сфере выплат командировочных расходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как пояснили в ведомстве, руководство семи районных акиматов области пренебрегли законодательством и не возместили расходы своим же сотрудникам, которые находились в командировках.

— В соответствии со статьей 57 Закона «О государственной службе РК» государственным служащим должны возмещаться все расходы, связанные со служебными командировками. Это включает не только суточные, но и расходы на проезд к месту назначения и обратно, а также расходы на аренду жилья. Все эти выплаты строго регулируются соответствующими правилам, которые обязательны для исполнения. Но, было выявлено 16 нарушений в этой сфере, — рассказали в пресс-службе агентства.

Свои положенные выплаты не получили специалисты Житикаринского, Костанайского, Мендыкаринского,Наурзумского, Узункольского, Амангельдинского, Алтынсаринского районов.

— Во многих случаях это проявлялось в том, что суточные выплачивались на суммы меньше положенных, в связи с чем сотрудникам приходилось покрывать разницу из собственных средств, — уточнили представители департамента.

По итогу, госслужащие восстановили свои права и получили положенные выплаты.

Ранее сообщалось, что более 630 часов незаконно переработали госслужащие в Костанайской области.