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    06:31, 22 Март 2024 | GMT +6

    Госслужащие померялись силами в национальных видах спорта в Караганде

    Госслужащие померялись силами в национальных видах спорта в Караганде
    Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

    В День национального спорта в легкоатлетическом манеже имени Казбека Нуржанова в Караганде прошла областная спартакиада по национальным видам спорта среди госслужащих. В соревнованиях участвовали 12 команд, состоящих из 188 спортсменов. Победили представители Бухар-Жырауского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Мы уже во второй раз проводим соревнования среди госслужащих по национальным видам спорта. В них участвуют госслужащие из каждого района и города нашей области, – сказал заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы по Карагандинской области Абылайхан Наурызбаев.

    Программа соревнований состояла из шести видов спорта: тогызкумалак, стрельба из лука, перетягивание каната, асык ату, гири и рукопашный бой.

    Аким сельского округа Жулдыз Осакаровского района Рустем Кудайбергенов участвовал в перетягивании каната.

    - В этом году празднование Наурыза проходит в новом формате. Каждому дню присвоено своё название. В День национального спорта на соревнования из Осакаровского района нас приехали человек двадцать, – рассказал Р. Кудайбергенов.

    Мейрамгуль Сейлханова, главный специалист акимата сельского округа имени К. Аманжолова Каркаралинского района, хорошо стреляет из лука. Начинала она с жамбы ату – стреляла верхом на лошади.

    - Я участвую в традиционной стрельбе из лука. В прошлом году мы заняли второе место. Впервые стрелять из лука стала в 2015 году. С тех пор участвую в подобных соревнованиях, – поделилась Мейрамгуль Сейлханова.

    Своей единой формой в национальном стиле отличилась команда из Шетского района.

    - Мы участвуем во всех видах спорта. Большинство из нас – молодые специалисты. Нам хотелось креативно подойти к самой подготовке к соревнованиям – так мы пришли к идее создать единую форму в национальном стиле. Госслужащие должны приложить усилия для популяризации национальных видов спорта, – считает руководитель отдела культуры, развития языков, физкультуры и спорта Шетского района Асхат Ахметов.

    В общекомандном зачете первое место заняли госслужащие Бухар-Жырауского района. Вторыми стали представители Шетского района. И на третьем месте Каркаралинский район.

    Победителей и призеров соревнований наградили кубками, грамотами и медалями.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Наурыз Карагандинская область Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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