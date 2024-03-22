Госслужащие померялись силами в национальных видах спорта в Караганде

В День национального спорта в легкоатлетическом манеже имени Казбека Нуржанова в Караганде прошла областная спартакиада по национальным видам спорта среди госслужащих. В соревнованиях участвовали 12 команд, состоящих из 188 спортсменов. Победили представители Бухар-Жырауского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы уже во второй раз проводим соревнования среди госслужащих по национальным видам спорта. В них участвуют госслужащие из каждого района и города нашей области, – сказал заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы по Карагандинской области Абылайхан Наурызбаев.

Программа соревнований состояла из шести видов спорта: тогызкумалак, стрельба из лука, перетягивание каната, асык ату, гири и рукопашный бой.

Аким сельского округа Жулдыз Осакаровского района Рустем Кудайбергенов участвовал в перетягивании каната.

- В этом году празднование Наурыза проходит в новом формате. Каждому дню присвоено своё название. В День национального спорта на соревнования из Осакаровского района нас приехали человек двадцать, – рассказал Р. Кудайбергенов.

Мейрамгуль Сейлханова, главный специалист акимата сельского округа имени К. Аманжолова Каркаралинского района, хорошо стреляет из лука. Начинала она с жамбы ату – стреляла верхом на лошади.

- Я участвую в традиционной стрельбе из лука. В прошлом году мы заняли второе место. Впервые стрелять из лука стала в 2015 году. С тех пор участвую в подобных соревнованиях, – поделилась Мейрамгуль Сейлханова.

Своей единой формой в национальном стиле отличилась команда из Шетского района.

- Мы участвуем во всех видах спорта. Большинство из нас – молодые специалисты. Нам хотелось креативно подойти к самой подготовке к соревнованиям – так мы пришли к идее создать единую форму в национальном стиле. Госслужащие должны приложить усилия для популяризации национальных видов спорта, – считает руководитель отдела культуры, развития языков, физкультуры и спорта Шетского района Асхат Ахметов.

В общекомандном зачете первое место заняли госслужащие Бухар-Жырауского района. Вторыми стали представители Шетского района. И на третьем месте Каркаралинский район.

Победителей и призеров соревнований наградили кубками, грамотами и медалями.