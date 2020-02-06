Госслужащим РК могут запретить получение подарков и совместную работу с родственниками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для государственных служащих предлагается ввести запрет на получение подарков и работу совместно с родственниками. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе презентации проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Гражданском кодексе устанавливается запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости. В действующей редакции кодекса разрешается дарить подарки госслужащим в связи с их должностными обязанностями стоимостью до 10 МРП, или 26 510 тенге. На необходимость гармонизации положения Гражданского кодекса, регулирующего вопросы дарения в отношении государственных служащих, с нормами действующего законодательства было указано в послании Конституционного совета от 5 июня 2018 года «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан»», – сказал О. Бектенов.

По его словам, документом также предлагается внести в Закон «О противодействии коррупции» запрет на принятие материального вознаграждения, подарков или услуг членами семей лиц, принимающих на себя антикоррупционные ограничения. Действующим законодательством уже установлен запрет на дарение субъектам коррупции подарков любой стоимостью в связи с их должностным положением. Стоимость подарка до 2 МРП влечет административную ответственность, стоимость подарка свыше 2 МРП - уголовную ответственность. Круг лиц, которым запрещено дарить подарки за действия или бездействие в пользу дарителя, расширен лицами, занимающими ответственную госдолжность – депутаты Парламента и маслихата, судьи и другие и лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций.

Как сообщил О. Бектенов, законопроектом также предусмотрено, что лица, уполномоченные на выполнение госфункций и приравненные к ним лица, не только не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым близкими родственниками, супругами или свойственниками, но и не могут иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супругов или свойственников. Одновременно вводится обязанность для лиц, являющихся кандидатами на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в письменной форме уведомлять руководство организации, на занятие должности в которой они претендуют, о работающих в этой организации близких родственниках, супруге или свойственниках.