Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены законодательно разрешить госслужащим получать дополнительный доход в нерабочее время. Об этом сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в законодательстве отсутствует норма, разрешающая государственному служащему заниматься дополнительной работой. Но мы думаем о дальнейшем внесении в закон. То есть вводим, что в свободное от работы время можно заниматься дополнительной работой. Сейчас в законодательстве этого нет. Но мы готовимся», - сказала Анар Жаилганова, отвечая на вопросы журналистов.

По ее мнению, государственный служащий может получать доход во внеурочное время путем занятия другими видами деятельности, не относящимися к предпринимательству.

«Почему им нельзя работать сверхурочно?», - заявила Анар Жаилганова.

Однако, как пояснила спикер, работа не должна быть связана с предпринимательством. Например, в свободное от работы время можно быть водителем такси.

«Мы готовим законодательные изменения, которые позволят (дополнительно работать), если нужны дополнительные средства на содержание семьи. Но он еще не принят. А предпринимательством заниматься нельзя», - подчеркнула Анар Жаилганова.