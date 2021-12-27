Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены законодательно разрешить госслужащим получать дополнительный доход в нерабочее время. Об этом сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день в законодательстве отсутствует норма, разрешающая государственному служащему заниматься дополнительной работой. Но мы думаем о дальнейшем внесении в закон. То есть вводим, что в свободное от работы время можно заниматься дополнительной работой. Сейчас в законодательстве этого нет. Но мы готовимся», - сказала Анар Жаилганова, отвечая на вопросы журналистов.
По ее мнению, государственный служащий может получать доход во внеурочное время путем занятия другими видами деятельности, не относящимися к предпринимательству.
«Почему им нельзя работать сверхурочно?», - заявила Анар Жаилганова.
Однако, как пояснила спикер, работа не должна быть связана с предпринимательством. Например, в свободное от работы время можно быть водителем такси.
«Мы готовим законодательные изменения, которые позволят (дополнительно работать), если нужны дополнительные средства на содержание семьи. Но он еще не принят. А предпринимательством заниматься нельзя», - подчеркнула Анар Жаилганова.
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