Госслужащим могут разрешить вновь пользоваться смартфонами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользоваться смартфонами на работе могут разрешить госслужащим уже в ноябре этого года. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моей информации данное постановление уже находится в стенах Правительства. В ближайшее время мы о нем услышим. Все уполномоченные госорганы согласовали. Проект постановления внесен в Правительство и на одном из заседаний его рассмотрят. Мы надеемся, что в ноябре это произойдет. Вопрос стоит о возвращении смартфонов всем госслужащим без ограничений. Это по поручению Главы государства», - сказал Аблайхан Оспанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Правительства.

Он также добавил, что любой госслужащий несет ответственность за ту информацию, которую он получает на своей работе.

«За распространение он будет нести ответственность в соответствии с законом», - подчеркнул Аблайхан Оспанов.