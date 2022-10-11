Госслужащих осудили за хищение 25 млн тенге в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области завершилось расследование по факту растраты и хищения средств инвестсубсидий в особо крупном размере в отношении должностных лиц управления сельского хозяйства области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Они заполняли документы о проделанной работе по ряду крестьянских хозяйств, где не проводились работы и не установлено оборудование. Затем заверив акты ЭЦП, внесли их в информпрограмму «Qoldau.kz», похитили и присвоили госсредства в размере почти 25 млн тенге. Причиненный ущерб полностью возмещен участниками уголовного дела», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприниматели участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в размере 10% от суммы договора. Суд признал виновными руководителя отдела областного управления сельского хозяйства и главного специалиста. Их приговорили к ограничению свободы сроком на 2 года. Обоих лишили права занимать должности в госорганизациях и заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов на 3 года.