Госслужащих будут учить работать с населением в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Государственных служащих будут учить работать с населением в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр ВКО.

В ведомстве сообщили, что в 2020 году в общественную приемную акима Восточно-Казахстанской области поступило более 50 тысяч обращений. Это почти в восемь раз больше, чем в 2019 году. Как показывает практика, люди обращаются к главе региона в тех случаях, когда в других ведомствах не дают внятных ответов.

«Так, например, жительница Аягоза в течение нескольких лет не могла оформить квартиру, которую получила, как многодетная мать. После обращения в общественную приемную акима ВКО вопрос решился», — рассказали в инфоцентре.

В свою очередь, на личном приеме главы региона в прошлом году побывали 109 человек. Такая цифра, в первую очередь, связана с условиями пандемии и ограничительных мер. Очевидно, что необходимо провести качественный анализ обращений людей, которые поступали во все госорганы и понять, почему порой восточноказахстанцы, вместо решения своих проблем, получают в ответ формальные отписки.

Кроме того, в рамках прошедшего в областном акимате аппаратного совещания, Даниал Ахметов поручил разработать программу семинаров по обучению государственных служащих работе с людьми.

Напомним, с 1 июля текущего года вступает в силу закон, согласно которому граждане могут обратиться в суд, если не получили внятного ответа от тех или иных ведомств. Важно понимать, что формальные ответы, не содержащие в себе понятного решения проблемы, с которой обратился человек, должны уйти в небытие. «Слышащее государство» - это формат, к которому должны стремиться абсолютно все государственные служащие. Как обозначил на аппаратном совещании аким области, детальный анализ и постоянный мониторинг обращений граждан позволит выявить «болевые» точки. И уже на основе этого будет разработана система семинаров, в программах которых, в первую очередь будут основы работы с людьми. За прошедший год было выявлено 27 случаев, когда чиновники вместо того, чтобы дать ответ, давали формальные ответы. Поэтому обучение госслужащих поспособствует тому, чтобы подобных случаев больше не происходило.