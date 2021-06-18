Госслужащие всех уровней должны быть обеспечены бесплатным медобслуживанием - Марат Дауешов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госслужащие всех уровней должны быть обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием, также им необходимо предоставлять реальную возможность предоставления жилья. Об этом заявил заместитель председателя председателя Агентства РК по делам государственной службы Марат Дауешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зампредседателя Агентства во время заседания Комиссии по правам человека отметил, что государственные служащие всех уровней должны быть обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием.

«Так, на сегодняшний день служащие центральных государственных органов в Нур-Султане прикреплены к медицинскому центру Управления делами Президента. В то время как у работников областных и районных органов такое прикрепление к медицинским учреждениям отсутствует за исключением сотрудников аппаратов акима областей», - сказал Марат Дауешов.

В Агентстве также считают необходимым представить реальную возможность получения государственным служащим жилья.

«Компенсацией труда государственных служащих должна стать умеренная процентная ставка для выкупа доступного жилья. Необходимо расширить программу арендного жилья для государственных служащих. Необходимо обеспечить государственным служащим реальную возможность устройства своих детей в детские дошкольные учреждения. Такая возможность уже предусмотрена сегодня для военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов», - добавил заместитель председателя Агентства.

Ранее в Агентстве РК по делам государственной службы с учетом международного опыта предложили пересмотреть подходы к вопросу пенсионного обеспечения государственных служащих.











