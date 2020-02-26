Госслужащие Семея побывали в исправительном учреждении

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее руководители отделов акимата побывали с экскурсией в исправительное учреждении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре рассказали, что экскурсию организовали представители Агентства по противодействию коррупции с целью наглядно показать чиновникам последствия коррупционных нарушений. Ведь, по их мнению, лучшая профилактика преступлений – это впечатления от посещения мест лишения свободы.

«Наша цель – показать госслужащим последствия коррупционных преступлений, ознакомить их с бытом заключенных, чтобы они ценили то, что у них есть сейчас: свои семьи и работу. Чтобы у них не было в дальнейшем соблазна приложить руку к коррупционным делам», – сообщил руководитель управления департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Ренат Набиев.

Госслужащие в рамках экскурсии ознакомились с местным укладом, посетили столовую комнату, спортзал, библиотеку и другие помещения, а также пообщались с теми, кто некогда оступился и теперь отбывает срок.

«Хочется сказать молодым госслужащим, что необходимо придерживаться этики и закона, не прибегать к коррупции. Нужно вникать только в работу. В свое время я оступился. Я работал адвокатом и осужден за вымогательство. Пребываю здесь уже третий год из восьми лет, которые даны. Тяжело, конечно, очень, на свободе лучше. Конечно, раскаиваюсь, хоть и поздно. Поэтому хочется призвать госслужащих не делать ничего противозаконного», – обратился к слугам народа один из заключенных.

Подобные мероприятия планируется проводить и впредь в качестве профилактики и пресечения коррупции, добавили в инфоцентре.