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Госслужащие переходят на дистанционный формат работы

20 Марта 2020 18:11
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Госслужащие переходят на дистанционный формат работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приняты меры в целях исполнения поручения Президента РК по переводу 70% всех сотрудников государственного и квазигосударственного сектора на удалённую работу на время чрезвычайного положения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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МЦРИАП РК совместно с АО «НИТ», Государственной технической службой и операторами связи реализовано техническое решение для дистанционного подключения госслужащих к своим рабочим системам. Это позволит государственным служащим работать с корреспонденцией из дома, говорится в сообщении.

На сегодня день уже более 150 сотрудников МЦРИАП получили возможность работать дистанционно с информационными системами, в частности, с почтой и электронным документооборотом. Параллельно началась работа по подключению сотрудников всех государственных органов. Работы ведутся поэтапно, на данный момент проводится подключение министерств энергетики, экологии, здравоохранения, труда и социальной защиты населения. В результате этой работы, в ближайшее время более 30 000 госслужащих получат возможность работать из дома.

Для обеспечения этой возможности операторами связи подготовлена необходимая инфраструктура с учетом требуемых параметров каналов связи в местах удаленного подключения. Для организации удалённого подключения госслужащих к системе документооборота, осуществляется переход с платформы ЕСЭДО (Единая система электронного документооборота) на облачные технологии, отметили в МЦРИАП РК.


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Ключевые слова: Безопасность, Другие государственные органы, Коронавирус в РК,
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Сара Кабикызы

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