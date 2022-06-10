10 Июня 2022 14:17

Госслужащие незаконно занимались предпринимательской деятельностью в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области 126 человек нарушили антикоррупционные ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, в большинстве случаев это осуществление предпринимательской деятельности лицом, которое по закону не может ею заниматься.

«С начала года составлено 10 административных материалов по статьям «Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством Республики Казахстан запрет на осуществление такой деятельности» и «Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции». Из них по 9 материалам наложены штрафы на общую сумму более 2,6 млн тенге с конфискацией полученного дохода в размере 6,3 млн тенге. Одно дело находится на рассмотрении в суде», - сообщил первый заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин.

По его словам, есть факты назначения должностных лиц без представления декларации об активах и обязательствах. За это шесть человек привлекли к ответственности.

«Руководителям при принятии на работу лиц необходимо производить проверку на наличие судимости за коррупционное преступление и истребовать от кандидата представление декларации об активах и обязательствах. Совершивший когда-либо коррупционное преступление не сможет работать ни на государственной службе, ни в квазигосударственном секторе, даже на рядовой должности. Для руководителей, принявших таких лиц на работу, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 100 МРП (более 300 тыс. тенге)», - добавил Н. Жахин.