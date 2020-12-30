Госслужащие Мангыстау вместо новогоднего корпоратива направили средства на благотворительность

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Руководители и сотрудники мангыстауских госучреждений отказались от новогодних корпоративов. В канун праздника они перечислили средства в благотворительные фонды, еще один коллектив протянул руку помощи нуждающимся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на центр общественных коммуникаций региона.

В 12 селах Мангыстауского района сотрудники акимата собрали 500 тыс. тенге и раздали продукты питания, подарили новогодние подарки малообеспеченным семьям.

Также оказана поддержка и финансовая помощь женщине с ограниченными возможностями, матери 6 детей. Государственные служащие Каракиянского района собрали и перечислили на благотворительность 631 тыс. тенге.

Эстафету благотворительности продолжило Управление культуры, развития языков и архивного дела Мангыстауской области. Коллектив перечислил около 100 тысяч тенге областной центральной мечети «Бекет ата».

Кроме того, Управление финансов Мангыстауской области, Управление предпринимательства и торговли, Управление по инвестициям и развитию туризма, Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства перечислили 1-дневную зарплату в фонд «Мы люди - мы вместе». Члены комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Мангыстауской области продолжают республиканскую акцию «30 добрых дел». Они помогли нуждающимся семьям в приобретении кухонной мебели и кроватей, а также закупили продукты еще 20 семьям.

Также акиматами городов и районов были вручены новогодние подарки малоимущим семьям и детям, оставшимся без попечения родителей.