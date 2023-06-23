Госслужащие и полицейские Казахстана отмечают профессиональный праздник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане отмечается День государственного служащего и День полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День государственного служащего

День государственного служащего утвержден в 2013 году Указом Президента РК.

С прошлого года в Казахстане принимаются меры по обновлению государственного аппарата. Проведены выборы районных и сельских акимов. Избрание в областные маслихаты проводится по смешанной системе, а в районные – исключительно по одномандатным округам. С февраля 2022 года в стране действует пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатам Парламента, членам Правительства и акимам. При этом, как отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, административным госслужащим и бюджетникам будут продолжать поднимать зарплаты по возможности.

По мнению Главы государства, министры, акимы и другие государственные служащие должны сочетать в себе два основных качества – профессионализм и патриотизм.

В стране, как заявил Президент, будет продолжен процесс обновления управленческого звена. Планируется усилить самоуправление на местах, дать больше самостоятельности государственным служащим.

«Главное – изменить сознание представителей государственного аппарата. Они должны приходить на работу с полной решимостью служить народу и стране, а не для получения ложного авторитета среди своих родственников и в обществе. В этом заключается понятие «Адал азамат», - пояснил Глава государства.

День полиции

Ежегодно 23 июня в Казахстане отмечается День полиции. Профессиональный праздник утвержден в 2007 году Указом Президента.

Как отмечает Касым-Жомарт Токаев, от сотрудников органов правопорядка, их профессионализма и человеческих качеств, во многом зависит вера людей в справедливость и эффективность государства. Непосредственно взаимодействуя с людьми в различных ситуациях, каждый из них так или иначе формирует представление о государстве в целом. В глазах общества полицейский – это полномочный представитель власти, особенно на селе, где участкового знают практически в каждом доме.

«К сожалению, доверие граждан к правоохранительной системе пока находится не на самом высоком уровне. Для изменения ситуации мы начали масштабную реформу казахстанской полиции – последовательно переходим к сервисной модели. Сегодня важна не только борьба с преступностью, но и повышение чувства безопасности у людей и самое главное – клиентоориентированность полицейских. По моему поручению МВД уже предприняло ряд серьезных мер в этом направлении, но впереди еще много работы», – сказал Глава государства во время торжественного мероприятия по случаю 30-летия казахстанской полиции в прошлом году.

Президент указал на важность установления полицией взаимодействия между властью и обществом и подчеркнул необходимость создания новой поведенческой культуры граждан.

«Работа полиции должна быть прозрачной, открытой, а сами они должны быть ближе к народу. Давно пора избавиться от бюрократии. Эта болезнь, которая препятствует работать напрямую с народом. Необходимо прислушиваться к объективной критике со стороны граждан. Очень скрупулезно и внимательно изучать их замечания и предложения», – добавил Касым-Жомарт Токаев.