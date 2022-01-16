Госслужащие Акмолинской области перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан Халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госслужащие Акмолинской области решили поддержать инициативу Президента страны, перечислив однодневную заработную плату в фонд «Қазақстан Халқына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

По мнению самих представителей местных органов власти, казахстанский народ всегда отличали такие качества как свобода, гостеприимство, уважение к старшим и взаимовыручка.

«Очень радует тот факт, что средства с фонда будут направлены на решение самых актуальных проблем в различных сферах жизнедеятельности, в том числе, и на поддержку пострадавших в период чрезвычайных ситуаций. Уверен, фонд станет еще одним инструментом объединения всех казахстанцев. Призываем представителей гражданского общества, политических партий, бизнесменов внести свой посильный вклад. Государственные служащие служат своему народу, фонд тоже народный», - отметил руководитель отдела управления внутренней политики Жандаулет Кылышпаев.

Инициативу Президента страны поддержал и ряд общественных объединений и бизнес-структур. Одними из первых на призыв откликнулись акционеры Степногорского горно-химического комбината. Они направили в фонд 350 миллионов тенге.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».