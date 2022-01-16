+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Госслужащие Акмолинской области перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан Халқына»

16 Января 2022 10:36
Поделиться:
Госслужащие Акмолинской области перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан Халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госслужащие Акмолинской области решили поддержать инициативу Президента страны, перечислив однодневную заработную плату в фонд «Қазақстан Халқына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Новости по теме
Общенациональный траур, новый Премьер-Министр и ухудшение эпидситуации – обзор событий в Казахстане за неделю
Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров Cотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына» Как давний бизнес-инвестор в Казахстане мы поддерживаем вас - Тим Гитцель

По мнению самих представителей местных органов власти, казахстанский народ всегда отличали такие качества как свобода, гостеприимство, уважение к старшим и взаимовыручка.

«Очень радует тот факт, что средства с фонда будут направлены на решение самых актуальных проблем в различных сферах жизнедеятельности, в том числе, и на поддержку пострадавших в период чрезвычайных ситуаций. Уверен, фонд станет еще одним инструментом объединения всех казахстанцев. Призываем представителей гражданского общества, политических партий, бизнесменов внести свой посильный вклад. Государственные служащие служат своему народу, фонд тоже народный», - отметил руководитель отдела управления внутренней политики Жандаулет Кылышпаев.

Инициативу Президента страны поддержал и ряд общественных объединений и бизнес-структур. Одними из первых на призыв откликнулись акционеры Степногорского горно-химического комбината. Они направили в фонд 350 миллионов тенге.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Социальная поддержка   #Регионы   #Общество   #Социальный фонд   #Фонд «Қазақстан халқына»  
Поделиться:
Новости по теме
Общенациональный траур, новый Премьер-Министр и ухудшение эпидситуации – обзор событий в Казахстане за неделю
Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров
Cотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
Как давний бизнес-инвестор в Казахстане мы поддерживаем вас - Тим Гитцель
Популярное
1 В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
2 Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
3 Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
4 22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
5 «Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
6 Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий
Читайте также
Cотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
Какие объекты могут посещать актюбинцы с «синим» статусом
В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
«Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив