Госсекретарь встретился с деятелями культуры и науки в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев в Алматы провёл ряд встреч с деятелями культуры и науки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В Satpayev University Государственный секретарь ознакомился с презентацией научной работы, выдвинутой на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, а также проектами, реализуемыми совместно с международными компаниями.
В КазНУ имени аль-Фараби К. Кушербаев обсудил ход подготовки к предстоящим в 2020 году мероприятиям по случаю празднования 1150-летия Абу Насра аль-Фараби.
В АО «Казахфильм» Госсекретарь РК, аким г. Алматы, руководство Министерства культуры и спорта, киностудии рассмотрели вопросы развития АО «Казахфильм».
В тот же день К. Кушербаев встретился с коллективом Казахской академии питания и ознакомился с проектом, также представленным на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби.
Кроме того, в ходе рабочей поездки К. Кушербаев принял ряд деятелей культуры и науки, экспертов.
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