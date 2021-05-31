Госсекретарь возложил цветы к Стене памяти музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий и голода Государственный секретарь Республики Казахстан, Председатель Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий Крымбек Кушербаев вместе с членами госкомиссии возложил цветы к Стене памяти музейно-мемориального комплекса «Акмолинский лагерь жен изменников Родины» (АЛЖИР). Участники памятной церемонии минутой молчания почтили память жертв политических репрессий и голода, передает МИА «Казинформ».

Минутой молчания почтили память жертв политических репрессий и голода также заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

В ходе посещения музейно-мемориального комплекса К. Кушербаев обратил особое внимание на научно-поисковую и экспедиционную работу музея, отметив, что реабилитация заключенных печально известного лагеря АЛЖИР входит в задачи одной из рабочих групп госкомиссии, занимающейся реабилитацией безвинно репрессированных, находившихся в лагерях на территории республики, а также членов их семей.

Как известно, деятельность госкомиссии, созданной по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, осуществляется на основе комплексной работы по изучению истории и проведению архивных исследований. В рамках организации деятельности госкомиссии созданы и работают проектный офис, две подкомиссии, 11 рабочих групп и 17 региональных комиссий.

Ученые и эксперты рабочих групп и региональных комиссий получили допуски к закрытым архивным материалам и приступили к активной исследовательской работе. Для обеспечения ее эффективности утверждена базовая методология, сформированы тематические планы рабочих групп, проводятся встречи по вопросам поиска и изучения архивных документов на местах.

В завершение Госсекретарь еще раз напомнил, что деятельность госкомиссии – это прежде всего огромная историческая миссия и ответственность перед предыдущими и будущими поколениями по увековечиванию памяти безвинно пострадавших жертв политических репрессий и голода, восстановлению исторической справедливости.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода.