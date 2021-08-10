Госсекретарь вместе с интеллигенцией возложили цветы к памятнику Абая
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев и заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов возложили цветы к памятнику Абая Кунанбайулы в столице и вместе с представителями казахстанской интеллигенции почтили память поэта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня особенный день для народа Казахстана. Ведь в этот день мы отдаем дань фигуре великого Абая, находим духовную поддержку у выдающегося поэта. «Біріңді қазақ бірің дос, Көрмесең, істің бәрі бос» (Казах казаху друг, если не следуешь этому, то все напрасно, пер.) – наш долг - исполнять эту заповедь Абая. Абай стал для нас большой духовной опорой. Поэтому мы благодарим Всевышнего Аллаха за то, что он подарил казахскому народу великого Абая», - сказал Крымбек Кушербаев после возложения цветов к памятнику великого поэта.
В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, представители госорганов и казахской интеллигенции со всех регионов страны.
- Дихан Камзабек: Абай стал золотым мостом между поколениями
- Новый антирекорд по заболевшим Covid-19 в Атырауской области
- Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
- По всему Казахстану появятся аптеки на АЗС
- 50 родителей наказали полицейские Нур-Султана за ночные прогулки детей
- Численность рабочей силы в Казахстане к 2050 году составит около 11,4 млн человек - Минтруда
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана