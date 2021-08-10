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Госсекретарь вместе с интеллигенцией возложили цветы к памятнику Абая

10 Августа 2021 11:08
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Госсекретарь вместе с интеллигенцией возложили цветы к памятнику Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев и заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов возложили цветы к памятнику Абая Кунанбайулы в столице и вместе с представителями казахстанской интеллигенции почтили память поэта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня особенный день для народа Казахстана. Ведь в этот день мы отдаем дань фигуре великого Абая, находим духовную поддержку у выдающегося поэта. «Біріңді қазақ бірің дос, Көрмесең, істің бәрі бос» (Казах казаху друг, если не следуешь этому, то все напрасно, пер.) – наш долг - исполнять эту заповедь Абая. Абай стал для нас большой духовной опорой. Поэтому мы благодарим Всевышнего Аллаха за то, что он подарил казахскому народу великого Абая», - сказал Крымбек Кушербаев после возложения цветов к памятнику великого поэта.

В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, представители госорганов и казахской интеллигенции со всех регионов страны.



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#Нур-Султан   #Культура   #Общество   #Абай  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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