Госсекретарь США поздравил казахстанцев с Днем Республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил казахстанцев с Днем Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

«От имени Соединенных Штатов Америки я разделяю наши самые теплые поздравления с народом Казахстана в связи с недавно объявленным Днем Республики 25 октября. Соединенные Штаты привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана, и мы надеемся на дальнейшее укрепление наших отношений в предстоящие годы.

День Республики посвящен провозглашению независимости Казахстана. С момента обретения независимости, Казахстан является лидером в области нераспространения, разоружения, а также глобального диалога, который продвигает усилия в области международного мира и безопасности. Соединенные Штаты решительно поддерживают программу реформ Казахстана и выступают за ее полную реализацию посредством осуществления конкретных, прозрачных действий. Казахстан является ценным экономическим и торговым партнером в самом сердце Центральной Азии, и мы ценим его активную роль в продвижении общих целей в регионе.

Соединенные Штаты являлись одной из первых стран, признавших независимость Казахстана, и мы гордимся нашей прочной 31-летней дружбой с народом Казахстана. Вместе мы продолжим продвигать наши общие приоритеты, которыми являются мир, процветание и стабильность в регионе и за его пределами», - отмечено в заявлении Госдепартамента.

Фото: reuters.com