Госсекретарь США поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости
ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь США Энтони Блинкен от имени Соединенных Штатов Америки поздравила казахстанцев с 30-летием Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
«От имени Соединенных Штатов Америки, я поздравляю народ Казахстана с 30-летием Независимости Казахстана.
Соединенные Штаты высоко ценят усилия Казахстана по развитию экономических связей, процветания и роста, а также за крупный вклад в международный мир и безопасность. Казахстан был в центре преобразований Центральной Азии на протяжении последних тридцати лет. Он зарекомендовал себя как образец для других стран своей твердой приверженностью ядерному нераспространению, и мы воодушевлены продолжающимися политическими реформами и реформами в области прав человека. Соединенные Штаты поздравляют Казахстан с избранием в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций. Мы также поддерживаем усилия Казахстана по расширению использования возобновляемых источников энергии и улучшению климата для иностранных инвестиций.
Соединенные Штаты гордятся тем, что называют Казахстан своим другом, и по-прежнему привержены его суверенитету, независимости и территориальной целостности. Мы будем продолжать укреплять наше стратегическое партнерство на благо граждан обеих стран», - говорится в поздравлении.
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