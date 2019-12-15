Госсекретарь США посетит с официальным визитом Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Госсекретарь США Майк Помпео посетит Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Как сообщалось, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди с официальным визитом посетил США по приглашению Государственного секретаря Майка Помпео.

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в Вашингтоне встретился с Госсекретарем США Майком Помпео.

Также М. Тлеуберди провел переговоры с руководством Совета национальной безопасности и конгрессменами США из «группы друзей» Казахстана.

Кроме того, глава МИД посетил штаб-квартиру Всемирного банка в Вашингтоне. В ходе встречи с вице-президентом по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Казахстаном и финансовыми институтами группы банка.

С. Мюллер сообщил, что Совет директоров Всемирного банка одобрил страновую стратегию партнерства Всемирного банка с РК на 2020-2025 гг. Стороны также обсудили совместный проект в области развития сельского хозяйства на период с 2020 по 2024 гг.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в эксклюзивном комментарии Казинформу сообщил, что ожидается официальный визит Госсекретаря США в Казахстан.

- Какие вопросы обсуждались в ходе встречи министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с Госсекретарем США Майком Помпео?

- Министр в ходе переговоров со своим американским коллегой обсуждал широкий круг вопросов. Как вы знаете, у нас с США идёт активизация двусторонних отношений. Американская сторона проявляет большой интерес. Не зря Казахстан является единственной страной на пространстве СНГ, у которой с США расширенное стратегическое партнерство, характеризующееся многоплановым взаимодействием по всему спектру двусторонних отношений.

- Рассматривался ли вопрос об ответном визите Майка Помпео в Казахстан?

- Одним из достигнутых результатов визита Мухтара Тлеуберди стало то, что Майк Помпео принял его приглашение и в начале следующего года посетит Казахстан с официальным визитом. Мы уже начали подготовку к этому визиту. Программа будет насыщенная.

Напомним, недавно состоялся рабочий визит Премьер-Министра РК Аскара Мамина в США. В рамках рабочего визита в США Премьер-Министра РК Аскара Мамина были достигнуты договоренности об инвестировании лидерами американского агробизнеса в открытие предприятий по переработке мяса и производству оросительных систем в Казахстане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в США в сентябре встретился с представителями политических и экспертных кругов. В ходе встречи Глава государства подробно рассказал о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-американских отношений, основных приоритетах внешней политики, торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана.