+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -8 °С
USD 379.02 EUR 417.98
RUB 5.99 CNY 54.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Нур-Султан

1 Февраля 2020 22:48
Поделиться:
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госсекретарь США Майк Помпео прибыл сегодня с визитом в Нур-Султан. Об этом МИА «Казинформ» сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Новости по теме
США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% и по конкурентным ценам - Помпео

Госсекретарь США обсудит с руководством страны перспективы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.

Согласно информации, в рамках визита предусмотрены встречи М. Помпео с руководством страны и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Напомним, визиты Майка Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр были запланированы на период с 3 по 7 января. Казахстан он должен был посетить 5 января. 2 января стало иззвестно, что государственный секретарь США отложил запланированную поездку в пять стран, включая Казахстан, из-за беспорядков у здания американского посольства в Багдаде.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МИД РК, США,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив