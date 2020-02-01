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вчера 10:05
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госсекретарь США Майк Помпео прибыл сегодня с визитом в Нур-Султан. Об этом МИА «Казинформ» сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Госсекретарь США обсудит с руководством страны перспективы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.
Согласно информации, в рамках визита предусмотрены встречи М. Помпео с руководством страны и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.
Напомним, визиты Майка Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр были запланированы на период с 3 по 7 января. Казахстан он должен был посетить 5 января. 2 января стало иззвестно, что государственный секретарь США отложил запланированную поездку в пять стран, включая Казахстан, из-за беспорядков у здания американского посольства в Багдаде.
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