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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Казахстан

28 Февраля 2023, 11:49
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это первый официальный визит Государственного секретаря Энтони Блинкена в Казахстан.

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Госсекретарь США провел переговоры с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

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Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит поездку в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта.

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28 февраля, как ожидается, он будет принят Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В этот же день в Астане с участием Э. Блинкена пройдет Министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. На повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.

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