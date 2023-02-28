Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это первый официальный визит Государственного секретаря Энтони Блинкена в Казахстан.

Госсекретарь США провел переговоры с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит поездку в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта.

28 февраля, как ожидается, он будет принят Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В этот же день в Астане с участием Э. Блинкена пройдет Министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. На повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.