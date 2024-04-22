Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай

Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться в Китае с визитом в период с 24 по 26 апреля. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Визит Э. Блинкена состоится по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И, который также является членом Политбюро ЦК КПК.

Как ранее сообщал Госдепартамент США, в ходе визита Э.Блинкен планирует обсудить ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая ситуацию на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.