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    14:14, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай

    Энтони Блинкен
    Фото: aa.com.tr

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться в Китае с визитом в период с 24 по 26 апреля. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Визит Э. Блинкена состоится по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И, который также является членом Политбюро ЦК КПК.

    Как ранее сообщал Госдепартамент США, в ходе визита Э.Блинкен планирует обсудить ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая ситуацию на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Теги:
    Китай Мировые новости США
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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