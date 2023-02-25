Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан, Узбекистан и Индию

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит поездку в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта 2023 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госдепартамент США.

28 февраля Госсекретарь посетит Астану, где встретится с высокопоставленными казахстанскими официальными лицами для углубления двустороннего сотрудничества.

Затем он примет участие в министерской встрече C5+1 с представителями пяти центральноазиатских государств, чтобы подтвердить приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности стран Центральной Азии и сотрудничеству с регионом в решении общих глобальных проблем.

Министерская встреча C5+1 будет сосредоточена на укреплении экономического, энергетического и экологического сотрудничества, а также сотрудничества в области безопасности между Соединенными Штатами, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

Госсекретарь встретится отдельно на полях министерской встречи C5+1 с высокопоставленными правительственными чиновниками из Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, чтобы обсудить возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества и продвижения общей цели создания процветающего, безопасного и демократического региона.

После Казахстана Энтони Блинкен отправится в Ташкент, где встретится с официальными лицами Узбекистана для дальнейшего продвижения партнерства по ряду двусторонних и региональных вопросов.

1 марта т.г. Госсекретарь отправится в Нью-Дели для участия во встрече министров иностранных дел G20, которая будет посвящена укреплению многостороннего сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, устойчивого развития, борьбы с наркотиками, глобального здравоохранения, гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.