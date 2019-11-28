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Госсекретарь РК: За годы независимости в страну вернулись более 1 млн соотечественников

28 Ноября 2019 11:03
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Госсекретарь РК: За годы независимости в страну вернулись более 1 млн соотечественников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный круглый стол «Соотечественники - ориентация в будущее» начал свою работу в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Поприветствовал участников форума Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.

«Вы, наверное, помните слова Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя Всемирной Ассоциации казахов Нурсултана Назарбаева: «Историческая Родина для любого казаха одна, где бы он ни был – это Казахстан». (…). Мы должны быть благодарны тому, что наша независимость сплотила нас. В ходе круглого стола мы должны еще раз определить, как нужно глубже укрепить отношения с казахской диаспорой за рубежом и как привить культурные, традиционные ценности. За годы независимости в страну вернулись более 1 млн наших соотечественников, которые на сегодняшний день вносят свой вклад в развитие Казахстана. Конечно, есть и недостатки в части работы. Поэтому, Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству, Администрации Президента принять конкретные дополнительные меры для вернувшихся на Родину соотечественников», - сказал в своем слове Крымбек Кушербаев.


Госсекретарь также напомнил, что два года назад по поручению Елбасы был создан Фонд «Отандастар» в целях поддержки этнических казахов за рубежом.

«Сейчас фонд «Отандастар» активно развивается и сотрудничает с представителями казахских ассоциаций за рубежом. Подписываются меморандумы между институтами развития Казахстана и казахскими диаспорами в целях сотрудничества. На сегодняшний день в рамках мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018-2022 годы повысилась квота на 4% для обучения диаспоры в казахстанских вузах, при этом число обучающихся достигло до 2747. Кроме того, в рамках программы «Енбек» на 2017-2021 годы решается проблема обеспечения жилья и трудоустройства наших соотечественников», - отметил Крымбек Кушербаев.


Отметим, что в ходе круглого стола будут обсуждены итоги проделанных работ и реализованных проектов НАО «Фонд Отандастар», а также определены планы на 2020 год. Кроме того, на круглом столе руководители ассоциаций казахов выступят и расскажут о работе своих организаций за рубежом.


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Ключевые слова: Соотечественники,
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Акбота Кузекбай

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