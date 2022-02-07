Госсекретарь РК встретился со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Ерлан Карин встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Государственный секретарь и Спецпредставитель ЕС обсудили общие направления казахстанско-европейского сотрудничества, а также обменялись мнениями по широкому спектру региональных тем.
Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан придает приоритетное значение развитию многопланового взаимодействия с Европейским Союзом – важным внешнеэкономическим и инвестиционным партнером нашей страны.
Также Госсекретарь рассказал о новых инициативах Главы государства, а также о развитии процесса общественного диалога.
В свою очередь, Тери Хакала отметила, что ЕС будет оказывать всестороннюю поддержку в проведении предстоящих реформ.
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