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Госсекретарь РК встретился с Уполномоченным МИД Германии

11 Февраля 2022 17:26
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Госсекретарь РК встретился с Уполномоченным МИД Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь РК Ерлан Карин встретился с Уполномоченным МИД Германии по странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа Маттиасом Люттенбергом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи Государственный секретарь и Уполномоченный МИД ФРГ обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-германского сотрудничества.

Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера в Европе и Европейском Союзе и заинтересован в дальнейшем развитии многоплановой кооперации.

Ерлан Карин также проинформировал собеседника о планах по политической модернизации и реализации нового экономического курса Главы государства.

В свою очередь, Маттиас Люттенберг поблагодарил Госсекретаря за возможность встречи и отметил большой потенциал для наращивания политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами.

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#Внешняя политика Казахстана   #Германия   #Ерлан Карин  
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