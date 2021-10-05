Госсекретарь РК встретился с председателем Управления мусульман Кавказа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев провел встречу с председателем Управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Ислам Гаджи Аллахшукюр Паша-Заде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы стороны отметили, что мировое сообщество в XXI веке столкнулось со множеством новых вызовов, в их числе религиозный экстремизм, на почве которго разжигается социальная и межэтническая рознь. В этих условиях насущной необходимостью является выработка эффективных стратегий разрешения имеющихся противоречий, а также формирование общего пространства гармоничного сосуществования различных религий и конфессий, наций и народностей.

В свою очередь, К. Кушербаев подчеркнул, что укрепление межконфессионального диалога – один из главных приоритетов политики нашего государства в широком региональном и глобальном контекстах. Почти 20 лет назад Казахстан выступил с важной стратегической инициативой проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий, подтверждающей стремление Казахстана наладить конструктивный диалог с духовными лидерами, найти совместный адекватный ответ на вызовы современности.

Госсекретарь поблагодарил Шейх-Уль-Ислам Гаджи Аллахшукюр Паша-Заде за неизменное и деятельное участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также Управление мусульман Кавказа за поддержку казахстанских инициатив по продвижению межконфессионального и межрелигиозного диалога.