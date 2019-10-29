Госсекретарь РК встретился с коллективами научных учреждений и вузов столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев посетил ряд научно-исследовательских центров и высших учебных заведений столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Государственный секретарь встретился с коллективами Республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім», Института евразийской интеграции, Службы центральных коммуникаций, Казахстанского института общественного развития, Центра международных программ «Болашак» и Казахстанского института стратегических исследований, где рассказал об основных направлениях государственной политики в сфере межэтнического согласия, образования, науки, информации.
Крымбек Кушербаев также посетил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева и Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, где провел встречу с профессорско-преподавательским составом и ознакомился с учебными программами и материально-технической базой данных учебных заведений.
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